Em 2003, David Bowie concedeu uma entrevista à "Vanity Fair", na qual apontou aqueles que eram os seus 25 álbuns preferidos.

O músico, cujo gosto eclético era bem conhecido, possuía uma coleção de cerca de 2500 LPs, entre eles clássicos dos Beatles ou dos Nirvana.

Nas suas preferências estavam, no entanto, obras menos óbvias - como as do poeta jamaicano Linton Kwesi Johnson ou compilações de música tradicional chinesa - lado a lado com discos dos Velvet Underground ou Robert Wyatt.

Confira aqui a lista:

The Last Poets — The Last Poets

Shipbuilding — Robert Wyatt

The Fabulous Little Richard — Little Richard

Music for 18 Musicians — Steve Reich

The Velvet Underground & Nico — The Velvet Underground

Tupelo Blues — John Lee Hooker

Blues, Rags and Hollers — Koerner, Ray and Glover

The Apollo Theatre Presents: In Person! The James Brown Show — James Brown

Forces of Victory — Linton Kwesi Johnson

The Red Flower of Tachai Blossoms Everywhere: Music Played on National Instruments — V/A

Banana Moon — Daevid Allen

Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris — V/A

The Electrosoniks: Electronic Music — Tom Dissevelt

The 5000 Spirits of the Layers of the Onion — The Incredible String Band

Ten Songs by Tucker Zimmerman — Tucker Zimmerman

Four Last Songs (Strauss) — Gundula Janowitz

The Ascension — Glenn Branca

The Madcap Laughs — Syd Barrett

Black Angels — George Crumb

Funky Kingston — Toots & The Maytals

Delusion of the Fury — Harry Partch

Oh Yeah — Charles Mingus

Le Sacre du Printemps — Igor Stravinsky

The Fugs — The Fugs

The Glory of the Human Voice — Florence Foster Jenkins