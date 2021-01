Para Butch Vig, produtor do lendário "Nevermind", 'Something In the Way' é a canção mais "dura" que os Nirvana já escreveram.

"Gravámos as outras bem depressa", disse, ao NME. "Levou-lhes dois ou três takes, no máximo. Mas tentámos gravar a 'Something In the Way' no estúdio e não funcionava. O Kurt não a conseguia tocar numa guitarra acústica, havia muito ruído no espaço".

"Frustrado, ele veio à sala de controlos e começou a tocá-la no sofá. E disse para a gravarmos ali", continuou. "Mandei toda a gente embora, peguei num microfone, desliguei as ventoinhas e o telefone e gravámos a guitarra acústica ali, construindo o tema a partir daí".

Dave Grohl também passou por algumas dificuldades, ao gravar esta faixa: "Ele começava a tocá-la e imediatamente aumentava o volume. Dizia-lhe que a tinha que tocar mais baixo e ele ficava maluco", explicou.

"Não é possível ser mais contundente do que isto. O Kurt Cobain estava a escrever sobre ele próprio. A banda estava em grande forma, estavam entusiasmados por estar ali e ensaiaram até doer. Estavam preparados".