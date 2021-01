Os Kings Of Leon acabam de editar dois temas novos, as suas primeiras gravações de estúdio desde "Walls", de 2016.

'The Bandit' e '100,000 People' farão parte do novo álbum da banda norte-americana, intitulado "When You See Yourself" e com data de lançamento marcada para o dia 5 de março, via RCA.

No ano passado, os Kings of Leon lançaram uma gravação ao vivo de 'Going Nowhere', prometendo editar mais material. "When You See Yourself" será o 8º álbum de estúdio do grupo.

Ouça aqui 'The Bandit' e '100,000 People' e confira o alinhamento completo e a capa do disco:

01 When You See Yourself, Are You Far Away

02 The Bandit

03 100,000 People

04 Stormy Weather

05 A Wave

06 Golden Restless Age

07 Time in Disguise

08 Supermarket

09 Claire & Eddie

10 Echoing

11 Fairytale