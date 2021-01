Brian May vai entrar no negócio dos perfumes com uma fragrância chamada 'Save Me', nome de uma canção dos Queen incluída no álbum "The Game", de 1980. Segundo o guitarrista da banda, o perfume tem cheiro de "sândalo e pelo de texugo".

Criado em parceria com a empresa Xerjoff, o perfume servirá para ajudar a preservar a vida selvagem, com as receitas a reverterem na totalidade para o fundo Save Me Trust, que tem como intuito "proteger o bem-estar e dignidade de animais selvagens".

"Salvar os animais selvagens nunca cheirou tão bem", diz May sobre o perfume, que será apresentado esta sexta-feira. A ligação do músico aos texugos mão é de agora, tendo no passado protestado contra o abate dos animais no Reino Unido, permitido pelo governo com o intuito de controlar a disseminação da tuberculose bovina.