Jay Kay, líder dos Jamiroquai, resolveu esclarecer que não esteve na invasão do Capitólio, em Washington D. C., depois de a sua banda se ter tornado viral nas redes sociais.

O músico foi alvo de piadas e memes porque um homem parecido com ele, que usava uma espécie de gorro de pelo de animal com dois chifres, foi fotografado entre a multidão.

Num vídeo partilhado no Twitter, o músico britânico puxa do seu melhor sotaque americano para dizer: "há quem pense que me viu em Washington, mas não estive com aqueles freaks". O músico acrescenta ainda que está em confinamento no Reino Unido.

"Bom dia Washington, adoro o gorro, mas não tenho bem a certeza de que aquele seja o meu tipo de multidão. Mantenham-se seguros", escreveu ainda Jay Kay na legenda que acompanha o vídeo.

O homem que esteve entre os invasores do Capitólio já foi entretanto identificado, tratando-se de Jake Angeli, defensor da teoria da conspiração QAnon que geralmente marca presença em comícios de extrema-direita no Arizona.