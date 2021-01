Foram disponibilizadas as duas versões que David Bowie gravou para temas de John Lennon e Bob Dylan, no mesmo dia em que o "Camaleão" faria 74 anos.

Bowie gravou 'Mother', de Lennon, em 1998, para um disco de tributo ao falecido músico, mas esses planos acabaram por não se concretizar. No mesmo ano, assinou uma versão para 'Tryin’ to Get to Heaven', de Dylan, enquanto trabalhava no disco "LiveAndWell.com".

Estas duas versões foram editadas em formato 7'', tendo sido comercializadas apenas 8147 cópias, 1000 das quais em cor creme.

Ouça aqui as duas versões: