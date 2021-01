Carolina Deslandes confessou no programa "5 Para a Meia-Noite" desta quinta-feira que apesar de nunca ter beijado o amigo Agir "já houve vontade dos dois".

"Nunca rolou. Nós sabíamos o que estava em causa", respondeu a cantora depois de a apresentadora Inês Lopes Gonçalves lhe perguntar se, com tantos anos de amizade, nunca tinha havido "um beijinho", "mas já houve vontade dos dois lados, acho eu".

Deslandes diz que como não queriam estragar a amizade, "sempre tivemos os dois muito juízo. E ele, hoje, é casado e muito bem casado. E eu adoro-os aos dois".

A pergunta surgiu no seguimento dos rumores sobre um romance da cantora com Miguel Cristovinho, dos D.A.M.A., ao qual respondeu da seguinte forma: "Agora estão numa de me inventarem namorados. O último foi o Cristovinho. Nós somos muito amigos. 'Bora lá desmistificar que os homens e as mulheres são efetivamente amigos e não 'rola' nada".