Há uma nova brincadeira a viralizar no Twitter, que culpa o vocalista dos Panic! At The Disco, Brendon Urie, por todos os males do mundo.

Vários utilizadores daquela rede social publicaram montagens com fotografias do músico, acusando-o de provocar o fim dos Beatles e dos One Direction, de ser o responsável pela Covid-19 ou, até, pelo fecho da Toys R Us e pela extinção dos ursos polares.

A brincadeira terá sido criada por um outro utilizador, que responde por @razziplier, e que pediu para se "normalizar culpar o Brendon Urie por coisas que ele não fez".

Urie tem-se mantido afastado do Twitter desde junho passado, quando publicou vários tweets anti-Trump.