Michael C. Hall deu uma entrevista ao "The Daily Beast", na qual abordou o regresso à televisão da série "Dexter".

O ator, que interpreta a personagem principal, afirmou que o regresso servirá (também) para dar aos fãs um melhor final a "Dexter", após as críticas ao último episódio da série.

"Vamos ser honestos: as pessoas acharam que o final da série foi bastante insatisfatório. Eu incluo-me no grupo de pessoas que se perguntavam: que raio aconteceu com aquele tipo?", disse.

"Estou por isso entusiasmado por voltar. Nunca passei pela experiência de interpretar o mesmo personagem por tantos anos".

O regresso de "Dexter" foi anunciado em outubro de 2020, e contará com dez episódios, que terão a sua estreia no canal Showtime. Essa mesma estreia está marcada para o final deste ano.