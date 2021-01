Olivia Wilde está a ser alvo da fúria dos fãs de Harry Styles. Depois de o alegado casal ter sido filmado de mãos dadas no casamento do manager do ex-One Direction, as redes sociais da atriz e realizadora começaram a ser inundadas com comentários pouco simpáticos.

As principais críticas a Wilde estão relacionadas com o facto de a atriz de 36 anos ser 10 anos mais velha do que Styles. "Olivia Wilde, fizeste jus ao nome e mostraste que és mesmo selvagem [wild, em inglês] com a tua relação com o Harry Styles (que é 10 anos mais novo do que tu)" ou "quem pensas que és para namorares com um homem 10 anos mais novo? É uma vergonha" foram alguns dos comentários.

"Devias ter vergonha!", "não gosto de ti, deixa o Harry em paz, por favor", "o Harry consegue arranjar alguém 100 vezes melhor do que tu" foram outras tiradas direcionadas à atriz, que se separou do também ator Jason Sudeikis no início de 2020.

O ex-companheiro de Wilde, com quem esteve durante 9 anos e com quem tem dois filhos, também foi chamado ao barulho, com um internauta a dizer "traíste o Sudeikis". Recorde-se que Wilde é a realizadora do filme "Don't Worry Darling", que tem Harry Styles no elenco. Terá sido nos bastidores do filme que os dois se aproximaram.