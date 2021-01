Apesar de a relação de Kanye West e Kim Kardashian ter sido turbulenta no último ano, a gota de água que levou a estrela de reality shows a pedir o divórcio do rapper terá sido uma discussão no início de dezembro, garante uma fonte próxima em declarações à revista Us Weekly.

"Eles tiveram uma grande discussão no início de dezembro. O Kanye explodiu com a Kim e ela ficou muito chateada", disse a referida fonte, "as coisas entre eles não se remendaram entretanto". Uma outra fonte diz que Kardashian está a colocar os filhos do casal em primeiro lugar e que foi isso que que a levou a seguir para o divórcio.

"A Kim cresceu muito no último ano", defende outra fonte citada pela publicação norte-americana, "o Kanye não está assim tão focado e não vive no mundo real, portanto as visões do mundo que eles têm já não estão alinhadas".

A estrela de "Keeping Up with the Kardashians" terá já contratado a conhecida advogada Laura Wasser, que no passado representou artistas como Ryan Reynolds, Johnny Depp ou Dr. Dre em situações de divórcio.