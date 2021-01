De forma algo insólita, os Jamiroquai tornaram-se tendência no Twitter esta quarta-feira, depois da invasão do Capitólio, em Washington D. C., por apoiantes de Donald Trump.

O vocalista da banda britânica, Jay Kay, foi comparado a um dos invasores, que se apresentava em tronco nu e usava um chapéu de pelo animal com dois chifres.

Brincando com as semelhanças, alguns fãs do músico escreveram coisas como "não sei se gosto muito da direção que os Jamiroquai estão a tomar" ou "os Jamiroquai vão lançar um novo álbum e estão a filmar o vídeo no Capitólio, em Washington".

Veja alguns dos memes partilhados pelos utilizadores da rede social.