Jon Schaffer, guitarrista e compositor da banda de heavy metal Iced Earth, esteve presente na invasão ao Capitólio por parte de apoiantes de Donald Trump e apoiantes da extrema-direita.

Schaffer foi identificado por alguns fãs do género, numa fotografia tirada por Roberto Schmidt, para a Getty Images.

O músico chegou mesmo a ser entrevistado para o jornal alemão "Die Welt", tendo dito que se deslocou a Washington para participar nos protestos pró-Trump, que mais tarde desembocaram num ato de insurreição.

"Eles vão cair. Estão a meter-se com as pessoas erradas. Se alguém usar violência contra nós, reagiremos. Não queremos isso mas estamos preparados", acrescentou.

Schaffer nunca escondeu a sua ideologia criticando, no passado, o governo e os média. No verão passado, participou num podcast do website "MetalSucks" onde comentou várias teorias da conspiração em torno da Covid-19.