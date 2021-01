Ariel Pink confirmou ter estado junto com a multidão que esta quarta-feira invadiu o Capitólio, em Washington D. C., como forma de demonstrar o seu apoio a Donald Trump. O músico garantiu, contudo, que o fez "pacificamente".

A confirmação chegou depois de a realizadora Alex Lee Moyer ter partilhado imagens de Pink e do também músico John Maus junto com as centenas de pessoas que invadiram o Capitólio. Na legenda denuma das fotografias, a cineasta escreve "o dia em que quase morremos mas no qual acabámos por nos divertir".

"Estive em D. C. para, de forma pacífica, mostrar o meu apoio ao presidente", respondeu Pink depois de questionado por fãs, "estive no comício no relvado da Casa Branca e depois voltei para o hotel e fiz uma sesta. Caso encerrado".

Também o guitarrista da banda de metal Iced Earth, Jon Schaffer, marcou presença na invasão do centro legislativo do estado norte-americano.