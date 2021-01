O novo vídeo de The Weeknd, para a canção 'Save Your Tears', está a dar que falar devido às alterações faciais que o músico ostenta. Depois de meses a mostrar-se com feridas e ligaduras na cara, o artista canadiano surge com a cara quase irreconhecível, como se se tivesse submetido a várias operações plásticas.

Nariz mais fino, maçãs do rosto salientes, lábios mais volumosos e cicatrizes levaram os fãs a deixar comentários como "aposto que agora já consegue sentir a cara", numa alusão ao êxito de 2015 'Can't Feel My Face', ou "és a versão moderna do Michael Jackson".

Há ainda quem defenda que a caracterização é uma resposta ao facto de ter sido ignorado pelos prémios Grammy apesar de ter tido uma das canções e um dos álbuns mais bem-sucedidos de 2020. Veja o vídeo de 'Save Your Tears'.