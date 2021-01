Rowan Atkinson deu uma entrevista ao "Radio Times", onde afirmou que interpretar a personagem de Mr. Bean ao longo dos últimos 30 anos o tem deixado esgotado.

"Não gosto muito de o interpretar", afirmou. "O peso dessa responsabilidade não é agradável. É cansativo e stressante. Mal posso esperar que isto acabe".

No entanto, Atkinson não se mostrou contrário a continuar a dar voz a Mr. Bean, na série animada baseada no personagem. "É-me mais fácil interpretar a personagem vocalmente que visualmente", salientou.

O ator britânico, que também deu corpo a "Johnny English" no cinema, acrescentou ainda que a única personagem que gosta de interpretar é Edmund "Blackadder", figura principal da série com o seu nome e que é considerada uma das melhores da britcom do séc. XX.