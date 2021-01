Kim Kardashian e Kanye West irão divorciar-se, sete anos após terem dado o nó.

De acordo com o "Page Six", o divórcio do casal estará "iminente". Kim já contratou, inclusive, uma advogada de renome para negociar um acordo com Kanye em relação aos filhos do casal.

O casamento sofreu um forte abalo no verão passado, quando Kanye publicou, no Twitter, uma mensagem onde afirmava a sua intenção de se divorciar de Kim, acusando-a de o ter traído com o também rapper Meek Mill.

Mais tarde, Kim justificou essa mensagem como sendo parte de um episódio maníaco sofrido pelo músico, provocado pela sua doença bipolar.