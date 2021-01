A cerimónia de entrega dos Prémios Grammy de 2021, que se deveria realizar no final deste mês, foi adiada.

Em comunicado enviado à imprensa, a organização do evento justifica esta decisão com a pandemia da covid-19 e aponta uma nova data: 14 de março.

"A situação em Los Angeles, com os serviços de saúde em sobrecarga, as unidades de cuidados intensivos a atingirem a sua capacidade máxima, e as novas diretrizes dos governos locais e estaduais, levaram-nos a concluir que adiar o espetáculo seria a coisa certa", pode ler-se.

"Nada é mais importante que a saúde e a segurança da comunidade musical, e das centenas de pessoas que trabalham na produção do espetáculo".

A edição deste ano dos Grammys não iria contar com a presença de público, e só apresentadores e intérpretes seriam permitidos na sala, com os nomeados a assistir virtualmente.

Entre os principais nomeados está Beyoncé, que concorre a 9 prémios, seguida por Dua Lipa, Taylor Swift e Roddy Ricch, com seis cada.