Courtney Love partilhou com os fãs, no Instagram, os seus três grandes arrependimentos. Num texto que acompanha uma fotografia de um automóvel que ostenta uma pintura inspirada na capa do seu primeiro álbum a solo, "America's Sweetheart" (de 2004), a viúva de Kurt Cobain escreve: "talvez um dia não deteste aquele álbum. Tem algumas boas canções".

"Mas tal como o Steve Coogan ou a cocaína, é uma das maiores vergonhas da minha vida", continua a artista norte-americana, "todo aquele período de desleixo, homens, dinheiro, drogas, pesadelo... apesar de o Chateau Miraval (onde gravámos) não ser mau".

"America's Sweetheart", o primeiro álbum que Love editou sem as Hole, foi gravado enquanto a artista lidava com o vício das drogas e um ano antes de entrar num breve relacionamento com Coogan, ator e comediante inglês conhecido por filmes como "24 Hour Party People" ou "Marie Antoinette".