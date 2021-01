Em Itália, as teorias da conspiração contra as vacinas da covid-19 foram mais longe e já chegaram à música: um diagrama de pedais da conhecida marca Boss foi confundido com o "chip 5G" que os conspiracionaistas acreditam ter sido implantado nas pessoas vacinadas contra o coronavírus.

O engenheiro de software Mario Fusco partilhou a imagem do diagrama, onde se leem as palavras "baixo", "treble" ou "footswitch", escrevendo na legenda: "aqui em Itália, as pessoas começaram a partilhar esta imagem defendendo que é o diagrama do chip 5G inserido na vacina da covid".

"Na realidade, é o circuito elétrico de um pedal de guitarra. Acredito que pôr isto na vacina da covid teria sido uma ideia excelente", acrescentou ainda. Veja a imagem abaixo.