Neil Young resolveu vender 50% do seu catálogo musical, o que equivale a 1180 canções, e vai receber 150 milhões de dólares (mais de 120 milhões de euros) por ele.

Quem comprou foi a empresa Hipgnosis Songs Fund, cofundada em 2018 pelo manager Merck Mercuriadis e o músico Nile Rodgers, que detém também 100% da música de Lindsey Buckingham (ex-Fleetwood Mac) e os royalties do produtor Jimmy Iovine.

"Este é um negócio que muda a Hipgnosis para sempre", declarou Mercuriadis sobre a aquisição de metade do catálogo de Young, "comprei o meu primeiro álbum do Neil Young quando tinha sete anos. 'Harvest' foi uma companhia para mim e conheço cada nota, cada palavra, cada pausa e silêncio intimamente".

Uma das missões da empresa é assegurar que a música que adquire será escutada na rádio e televisão, como declara o empresário: "parece-me lógico que agora a Hipgnosis crie uma parceria com Neil para levar as suas canções incríveis a todos os cantos do planeta".