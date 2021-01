Eminem sofreu uma overdose de comprimidos, quase fatal, em 2007 e confessou agora que teve de reaprender a 'rappar' para gravar o álbum "Relapse", de 2009. O artista celebrou 12 anos de sobriedade no ano passado.

Numa entrevista à rádio Sirius XM, o artista norte-americano começou por falar do novo tema 'Zeus', no qual pede desculpa a Rihanna por uma rima que fez em 2009 sobre o facto de a artista ter sido espancada pelo ex-namorado Chris Brown, alegando que nem se lembra de como criou as referidas rimas.

"Os esquemas de rimas não me soam familiares", defende, "também fiquei surpreendido. Fiquei 'que raio, eu disse isso?'. Disse-o mas errei naquilo que disse. Fui um estúpido". Nas referidas rimas, Eminem diz algo como "claro que estou do lado do Chris Brown / eu também bateria numa mulher se ela me desse comichão no pénis".

Apesar de o tema nunca ter sido editado oficialmente, e de apenas ter chegado a público em 2019, Eminem explica agora que foi criado na altura de "Relapse". "Muitas vezes, especialmente nesse disco, quando estava a reaprender a rappar novamente devido àquela situação das drogas que me obrigou a reaprender muita coisa, o que acontece é que ficava naquela 'bom, se rima então deita cá para fora'".

O músico aproveita também a entrevista para deixar um pedido de desculpas mais direto a Rihanna: "devia ter pensado melhor naquilo. Como disse, é daquelas coisas que nem me lembro de gravar, mas eu gravo muitas canções. Às vezes, é difícil".