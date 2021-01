Os Metallica atingiram a marca assombrosa de mil milhões de streams, em 2020.

A banda norte-americana partilhou, no Instagram, um gráfico que mostra as suas estatísticas no Spotify: mais de mil milhões de streams, 99,3 milhões de horas, e 53,3 milhões de ouvintes de 92 países diferentes.

"Pensávamos que os números do ano passado [2019] eram de loucos, mas vocês superaram-se", escreveram. "É como se alguém tivesse começado a ouvir no ano 9318 antes de Cristo e não parasse mais. Vocês são os fãs mais dedicados do mundo, obrigado por terem passado tanto do vosso ano connosco".

Entre as canções dos Metallica mais escutadas no Spotify estão dois temas retirados ao "álbum preto" da banda: 'Nothing Else Matters' e 'Enter Sandman', cada qual com mais de 500 milhões de streams. Veja as estatísticas: