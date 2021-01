Harry Styles e Olivia Wilde, que se tornou famosa depois de participar na série de televisão "House", são o novo casal sensação entre as celebridades. O ex-One Direction e a atriz foram filmados de mãos dadas no casamento do manager do cantor, que se realizou no passado fim de semana.

Styles e Wilde integram o elenco do filme "Don't Worry Darling", ainda sem estreia confirmada, que conta também com realização da atriz. No ano passado, Wilde cancelou o noivado com o ator Jason Sudeikis, com quem manteve uma relação durante nove anos e com quem tem dois filhos.

No vídeo que tornou público o novo casal, divulgado pelo site Page Six, Styles e Wilde surgem a andar de mãos dadas, usando máscara, no rancho em Montecito, na Califórnia, onde se realizou o casamento do manager Jeff Azoff.

Em novembro passado, Wilde tinha defendido Styles publicamente depois de o ex-One Direction ter sido criticado por se deixar fotografar usando um vestido para a capa da revista Vogue. "Para mim, ele é muito moderno e espero que a sua confiança enquanto homem - totalmente livre de masculinidade tóxica - seja representativa desta geração e do futuro do mundo".