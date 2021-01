Corey Taylor tem uma importante resolução para 2021: largar o açúcar, o seu maior vício. O vocalista dos Slipknot confessou em entrevista à revista Kerrang! que "tem sido a coisa mais difícil de largar": "deixei de fumar, deixei de beber, deixei as drogas, deixei isso tudo. Este é o único vício que mantenho".

"Talvez seja porque estou rodeado de açúcar devido aos meus filhos - isso torna tudo mais difícil", acrescentou o músico, "e sou ridiculamente guloso: uma vez enchi um copo de plástico de manteiga de amendoim e metade de um saco de M&Ms e comi aquilo como se fosse uma tigela de cereais... sou esse tipo de pessoa. Não sou amador - sou um guloso profissional".

Taylor diz, no entanto, que o confinamento devido à pandemia de covid-19 tem ajudado a mantê-lo mais saudável. "As minhas pernas ficaram mais fortes depois da minha operação ao joelho. Tenho treinado mais, levantado pesos, corrido 5 quilómetros todos os dias, portanto estou a tentar manter-me saudável e até estou em melhor forma do que estava antes disto".