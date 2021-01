A morte de Alexi Laiho, dos Children of Bodom, chocou a comunidade heavy metal.

Nas redes sociais, sucedem-se as homenagens ao músico finlandês, falecido aos 41 anos.

Entre os nomes que mostraram já o seu pesar pela morte do vocalista e guitarrista dos Children of Bodom estão os de Dave Mustaine (Megadeth), Mark Morton (Lamb of God) ou Alex Skolnick (Testament), entre outros.

Veja aqui algumas das principais reações: