O festival Rhythm and Vines, em Gisborne, Nova Zelândia, pôde realizar-se nos últimos dias de dezembro de 2020, juntando cerca de 20 mil pessoas.

O festival, que contou com as prestações de bandas como os Fat Freddy's Drop, não contou com quaisquer medidas de prevenção contra a covid-19.

A Nova Zelândia tem sido um exemplo raro de sucesso no combate contra a doença, não registando qualquer caso de transmissão comunitária do vírus há meses.

O Rhythm and Vines não foi, sequer, o único festival de música a realizar-se num país onde de momento é verão: o Rhythm & Alps, em Wanaka, juntou 10 mil pessoas, e o Northern Bass, em Mangawhai, também foi avante, realizando-se durante três dias e três noites.