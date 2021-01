Depois de alguns meses em silêncio, Morrissey voltou a comunicar com os fãs para deixar uma mensagem para 2021. Num vídeo de 23 segundos gravado na véspera de ano novo, o músico foi curto e grosso: "2020 que vá para o inferno. Para o inferno".

Repetindo várias vezes "que vá para o inferno", Morrissey termina: "brindemos ao dia de amanhã". O ano do artista ficou marcado por vários acontecimentos negativos, apesar de ter editado um novo álbum, "I Am Not a Dog on a Chain" em março.

Recorde-se que a mãe do artista, Elizabeth Anne Dwyer, faleceu em agosto passado, pouco depois de ele ter pedido aos fãs para rezarem pela sua recuperação. Em novembro, comunicou aos fãs que a editora o tinha despedido: "Esta notícia vai ao encontro do implacável terror de 2020. Seria uma loucura esperar algo de positivo".