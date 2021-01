Morreu Alexi Laiho, vocalista e fundador da banda finlandesa Children of Bodom.

O músico tinha 41 anos e a notícia da sua morte foi dada pelo supergrupo Bodom After Midnight, formada por Alexi Laiho e Daniel Freyberg (ex-Children of Bodom) no ano passado, depois do final dos Children of Bodom.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Alexi Laiho. Estamos completamente arrasados e de coração partido pela súbita partida do nosso querido amigo e companheiro de banda", escreveram os restantes membros dos Bodom After Midnight.

A causa da morte de Alexi Laiho não foi mencionada pela banda, mas a imprensa finlandesa refere que o vocalista e guitarrista sofria de problemas de saúde há vários anos.