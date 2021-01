Os Metallica defenderam a jovem estrela do TikTok que foi criticada pelos fãs do grupo, após ter vestido uma camisola destes.

Zaria, uma jovem cantora norte-americana que conta com mais de 100 mil seguidores naquela rede social, deu recentemente que falar por ter vestido uma t-shirt dos Metallica num dos seus vídeos.

Alguns dos fãs dos Metallica decidiram então pô-la à prova - e a jovem, aceitando o desafio, pegou na guitarra e tocou três temas do quarteto thrash: 'Master of Puppets', 'Enter Sandman' e 'One'. E, mais tarde, acrescentou-lhe 'Battery', quando um outro fã dos Metallica a instou a tocá-la.

Dias depois, os Metallica reagiram à "polémica" com uma publicação no Instagram, de apoio a Zaria, que a jovem partilhou - merecendo novo elogio do quarteto: "O teu talento tem o volume no máximo".

