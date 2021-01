Justin Bieber apresentou-se sem tatuagens, pela primeira vez em quase dez anos.

O novo vídeo do artista canadiano, para o single 'Anyone', mostra-o sem qualquer uma das tatuagens que o têm caracterizado.

Bieber, que interpreta um pugilista neste vídeo, publicou posteriormente no Instagram as imagens dos bastidores do mesmo, mostrando de que forma conseguiu "apagar" momentaneamente a sua arte corporal.

Veja aqui: