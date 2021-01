Thomas Dodd, um britânico de 30 anos, mudou legalmente o seu nome para Céline Dion em homenagem à cantora canadiana.

Essa mudança teve a sua origem na véspera de Natal, com a "ajuda" de uma bebedeira.

Dodd só soube que tinha mudado legalmente de nome alguns dias depois, quando recebeu pelo correio o certificado do seu novo nome. Só então, ao fazer alguma pesquisa, percebeu que tinha pagado as 89 libras (99 euros) necessárias à alteração.

Em declarações ao "New York Post", o britânico jurou "não se lembrar" de ter avançado com o pedido de mudança de nome. "Nem queria acreditar", disse.

O homem decidiu, no entanto, levar a mudança avante. "Adoro a Céline Dion e vou ficar com o nome - mas depende do quão difícil tornar a minha vida".

A família de Thomas Dodd, agora Céline Dion, não aceitou bem esta mudança ao início ("a minha mãe não ficou satisfeita", garantiu), mas aprendeu entretanto a ver "o lado divertido" de toda a história.

O objetivo de Dodd/Dion é, agora, conhecer a cantora - e solicitou, para tal, a ajuda de uma rádio local. "Só de pensar nisso fico com o coração aos pulos. Era um sonho", disse.