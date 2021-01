O casamento de Kanye West e Kim Kardashian "acabou efetivamente", é o que defende uma fonte próxima do casal em declarações ao site Hollywood Life.

O rapper está a viver sozinho há vários meses num rancho no Wyoming, longe da casa da família em Los Angeles, onde estão Kardashian e os quatro filhos.

Segundo a mesma fonte, não identificada, os planos de West não deverão alterar-se em breve e o casal deverá manter "vidas separadas". "O Kanye está a lidar com os seus problemas e está a passar muito do seu tempo no rancho".

"Ele não tem planos para regressar a Los Angeles em breve, pelo menos não a tempo inteiro, mas a Kim está a lidar bem com isso", continua a referida fonte, "ele sente-se melhor no rancho e a Kim precisa de estar em Los Angeles. Faz o melhor que pode para manter a vida dos filhos dentro da normalidade. Comunicam diariamente e ele fala através do FaceTime e do telefone com os filhos".

Nos últimos meses, o casal passou muito pouco tempo junto, apesar de ter posado para uma fotografia partilhada nas redes sociais no rancho, há quase três meses.

Em dezembro, uma outra fonte próxima da família disse ao mesmo site que o casal estava a "lutar" para manter o casamento, apesar de acrescentar que Kardashian não tencionava pedir o divórcio tão cedo.