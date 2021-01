O rapper Boss AC caiu e bateu com a cabeça enquanto fazia um direto no Instagram este fim de semana. "Escorreguei numas escadas, caí de costas e bati com a cabeça no chão", escreveu depois na legenda do vídeo que capta a queda, "fiquei tonto e com dores no corpo mas que seja um bom presságio para 2021. Haja saúde".

Num outro post, que inclui uma fotografia do local onde caiu, o rapper acrescenta: "passado o susto, está tudo bem. Ainda estou com dores e para virar o pescoço tenho de virar o corpo mas nada que não se cure em um ou dois meses. Não tenho nenhuma responsabilidade na chuva que caiu e que molhou o piso apesar de ser o Mandachuva [o título do primeiro álbum]".

"Aos que dizem que é da idade pergunto: se tivesse menos 10 anos os meus ténis seriam menos escorregadios num piso molhado e cheio de musgo?", acrescenta ainda, "entrei de pés juntos no ano novo. Sem medos. Como alguém disse e bem: entrei de pé direito (escorregou mas isso é um pormenor)".

Bem-disposto, AC termina a dizer que "o telemóvel saiu ileso da queda" e que "passado uns minutos e a coxear para casa, fartei-me de rir". "A quem se indagou da falta de asneiras, digamos que após desligar a câmara devo ter inventado mais uns quantos palavrões que nunca ninguém ouviu na vida".