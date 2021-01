Matt Sorum, que integrou a formação dos Guns N' Roses entre 1990 e 1997, revelou que uma canção do álbum "Use Your Illusion I", de 1991, foi gravada quando todos os elementos da banda estavam embriagados.

Segundo o baterista, a banda foi para o estúdio depois de ter passado a tarde a beber e o resultado foi 'You Ain't the First', que o músico apelida de "canção de piratas bêbedos".

"Lembro-me de uma vez termos ido a um clube chamado Crazy Girls para beber os nossos cocktails da tarde", começou por recordar Sorum no programa de vídeo Gretsch Generations, "era happy hour e as bebidas eram baratas, portanto bebemos mais do que duas".

Apesar de o produtor que estava em estúdio com a banda os ter mandado embora quando apareceram bêbedos, o baterista diz que os músicos insistiram em fazer uma "jam".

"O Izzy [Stradlin, guitarrista] tinha uma canção forte chamada 'You Ain't the First' e se a ouvirem é basicamente uma canção de piratas bêbedos. Mas nós estávamos na condição perfeita para gravá-la".

Confessando que mal conseguia "bater no bombo", Sorum diz que pediu ao seu técnico de bateria para tocar no seu lugar. "Estava tão bêbedo. A pandeireta, se ouvirem bem, está pouco firme, mas acaba por estar perfeita assim. Portanto, é isso que ouves na gravação: guitarras acústicas, um bombo tocado pelo meu técnico porque eu não conseguia levantar-me e uma pandeireta".