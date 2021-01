Gerry Marsden, voz de Gerry and the Pacemakers, faleceu este domingo aos 78 anos, vítima de complicações cardíacas.

No final dos anos 50, fundou os Gerry and the Pacemakers, em Liverpool, com o irmão Fred Marsden, Les Chadwick e Arthur Mack. A banda, cuja carreira era gerida por Brian Epstein, manager dos Beatles, conseguiu vários sucessos em plena era de reinado dos conterrâneos 'fab four', como 'I’ll Be There', 'How Do You Do It?', 'I Like It' e 'You’ll Never Walk Alone'.

Esta última tornar-se-ia o maior sucesso do grupo. 'You'll Never Walk Alone' foi composta em 1945 por Richard Rodgers para o musical norte-americano da Broadway 'Carousel'. A letra, de autoria Oscar Hammerstein II, tinha em mente o sofrimento das famílias das vítimas da II Guerra Mundial: "When you walk through a storm / Hold your head up high / And don't be afraid of the dark / At the end of a storm / There's a golden sky / And the sweet silver song of a lark”.

Onze anos depois, a canção volta a surgir na adaptação cinematográfica do musical, realizada por Henry King, estreada em Portugal a 15 de junho de 1957 com o título "Carrossel". É o tema que se ouve quando a protagonista do filme, Julie Jordan (papel desempenhado pela atriz Shirley Jones), é confrontada com a morte do marido.

Desde cedo a canção mereceu reinterpretações de grandes vultos da música como Frank Sinatra (logo em 1945 e, depois, em 1963) e Nina Simone (ao piano, em 1958).

O 'hit' da banda de Gerry Marsden (gerida por Brian Epstein, manager dos Beatles) chega ao estádio de Anfield Road numa altura em que, em Inglaterra, se ouviam as canções do top 10 antes das partidas de futebol. Durante a época 1963/1964, 'You'll Never Walk Alone', do grupo da 'casa', fez-se escutar no estádio da equipa de Merseyside, sendo a sua falta sentida no momento em que a canção saiu das tabelas de vendas nacionais. "Onde está a nossa canção?", questionaram os adeptos insistentemente. 'You'll Never Walk Alone' regressaria para não mais deixar de ser a canção do Liverpool FC.

A canção acompanha os bons e os maus momentos dos Reds há mais de meio século e ganhou um novo significado há 30 anos quando 96 pessoas perderam a vida no estádio de Hillsborough, em Sheffield, num jogo das meias-finais da Taça de Inglaterra que opunha o Liverpool ao Nottingham Forest. A tragédia de Hillsborough, ocorrida a 15 de abril de 1989 e ainda hoje considerada a maior fatalidade num estádio de futebol em Inglaterra, só viu o seu processo judicial concluído em 2006, tendo ao controlo indevido por parte da polícia presente sido atribuído o esmagamento de quase uma centena de adeptos. 'You'll Never Walk Alone' foi também, por isso, uma mensagem que os adeptos do Liverpool desejaram passar a si mesmos numa altura em que se sentiram injustamente acusados de hooliganismo: uma homenagem a vítimas que, durante muito tempo, foram também consideradas culpadas.

Entoada pelos adeptos de outras equipas quando se confrontam com o Liverpool, a canção foi também adotada por outras formações, sendo a mais notória o Borussia Dortmund, equipa que durante vários anos foi treinada por Jürgen Klopp, atual treinador do Liverpool.

A canção termina de forma esperançosa: “walk on with hope in your heart and you'll never walk alone”. Também ela nunca caminhará sozinha.