Em junho de 2000, os Deftones lançavam "White Pony", um dos seus álbuns mais aclamados e populares. E, em agosto do mesmo ano, vinham a Portugal para atuarem antes dos Limp Bizkit (e depois dos então novatos Muse) no festival Ilha do Ermal, no Minho.

Em '7 Words', os "vizinhos" de cartaz deram um ar da sua graça, com Fred Durst, dos Limp Bizkit, a cantar em dueto com Chino Moreno,dos Deftones.

Escrevia então a reportagem do jornal Público: "O tempo acabou por parecer curto para uns Deftones empenhados em revisitar os três álbuns da carreira num alinhamento heterogéneo, que passou por 'Bored' (outro clímax), 'Engine No. 9', 'My Own Summer (Shove It)' (que Chino Moreno interrompeu para pedir auxílio a um fã ensaguentado), 'Be Quiet and Drive' e 'Headup'. A produção mais recente não foi esquecida: 'Feiticeira', 'Digital Bath', 'Elite' e 'Change' serviram para pôr o público num delírio de saltos, braços no ar e exercícios de "mosh'".

Alinhamento

Root

Engine No. 9

Feiticeira

Change (In the House of Flies)

Be Quiet and Drive (Far Away)

My Own Summer (Shove It)

Korea

Digital Bath

Elite

Bored

7 Words

(com Fred Durst)

Headup