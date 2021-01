Os Guns N' Roses partilharam um vídeo, gravado profissionalmente, de um concerto seu onde interpretam 'Black Hole Sun', tema clássico dos Soundgarden.

Gravado no festival Exit 111, em 2019, o vídeo mostra ainda os Guns N' Roses a tocar canções como 'Live and Let Die', 'Shadow of Your Love', "Knockin' On Heaven's Door' e 'Paradise City'.

Veja aqui: