Post Malone passou o Fim de Ano na companhia de Slash, Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) e Chris Chaney (Jane's Addiction), para um espetáculo transmitido online e patrocinado pela Bud Light Seltzer.

Para além dos seus próprios temas, o rapper interpretou clássicos de bandas como os Alice In Chains e os Black Sabbath, voltando a mostrar o seu amor pelo rock mais pesado.

Recorde-se que Post Malone colaborou, este ano, com Ozzy Osbourne em dois temas: 'Take What You Want', do seu próprio disco "Hollywood's Burning", e 'It's a Raid', de "Ordinary Man", álbum do "Príncipe das Trevas".

Veja Post Malone a cantar Alice In Chains e Black Sabbath: