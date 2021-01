Um dos momentos incontornáveis da história do grunge é também um dos momentos mais marcantes da história do rock. Kurt Cobain mostrava aqui quem ditava as regras e levava os seus Nirvana ao centro do mundo com 'Smells Like Teen Spirit' e as canções de um "Nevermind" ainda bem fresquinho.

O líder da banda de Seattle, envergando uma bata de hospital, entrava em palco numa cadeira de rodas, empurrado pelo jornalista musical Everett True, para aquele que se tornaria o último concerto dos Nirvana em terras de Sua Majestade. Seguir-se-iam 25 canções debitadas com urgência. Foi a 30 de agosto de 1992.

Este concerto é apresentado em forma de playlist. Para ver a lista de canções clique no canto superior direito da janela de Youtube

Alinhamento:

Breed

Drain You

Aneurysm

School

Sliver

In Bloom

Come as You Are

Lithium

About a Girl

Tourette's

Polly

Lounge Act

Smells Like Teen Spirit

On a Plain

Negative Creep

Been a Son

All Apologies

Blew

Dumb

Stay Away

Spank Thru

Love Buzz (cover de Shocking Blue)

The Money Will Roll Right In (cover de Fang)

D-7 (cover de Wipers)

Territorial Pissings