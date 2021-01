Herman José dedicou uma mensagem a Carlos do Carmo, que hoje morreu aos 81 anos.

Partilhando um vídeo no qual entrevistava o fadista e lhe explicava que o tratava por você por considerá-lo imortal, escreve o humorista:



"Recuso-me a evocar o Carlos com tristeza. O meu desgosto é largamente mitigado pela memória de um amigo luminoso, presente, o mesmo que sempre me abraçou, apoiou e defendeu. Grato, culto, lutador, inquieto, encantador e sobretudo maior do que a própria vida. O Rei morreu, viva o Rei".



O funeral de Carlos do Carmo realiza-se na próxima segunda-feira, 4 de janeiro, em Lisboa.