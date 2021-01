"Lisboa, os Metallica estão com vocês. Vocês estão com os Metallica?", perguntou o vocalista da banda norte-americana, James Hetfield, à multidão que acorreu em massa para assistir ao concerto de mais de duas horas. Foi no primeiro Rock in Rio-Lisboa, em 2004.

Com o álbum "St. Anger" ainda fresco na memória, o grupo não se esquivou ao grandes êxitos, brindando o Parque da Bela Vista com prestações musculadas de 'Enter Sandman', 'Master of Puppets', 'Seek & Destroy' ou 'Nothing Else Matters'.

Alinhamento:

Blackened

Fuel

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Frantic

Leper Messiah

No Leaf Clover

St. Anger

Sad But True

Creeping Death

Battery

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Master of Puppets

One

Enter Sandman

Hit the Lights

Seek & Destroy