À SIC Notícias, Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, falou sobre a morte de Carlos do Carmo, elogiando o seu papel "essencial na reconciliação do país com o fado, no pós-25 de Abril".

Fernando Medina lembrou que Carlos do Carmo foi "a única personalidade que não é figura de estado a receber as chaves da cidade de Lisboa", distinção que aconteceu em 2019.

O autarca destacou ainda a força com que o fadista "enfrentou os últimos anos da doença" e o seu "sentido de intervenção cívica e política"

"O Carlos do Carmo é a voz da cidade de Lisboa e continuará a ser", rematou.