Os Foo FIghters deram as boas-vindas a 2021 com um tema novo, 'No Son of Mine'.

Este é o segundo single do próximo álbum da banda de Dave Grohl, "Medicine at Midnight", a sair no dia 5 de fevereiro.

'No Son of Mine' mostra uma sonoridade próxima de duas das maiores influências musicais dos Foo Fighters, os Queen e os Motörhead. Para Grohl, é um tipo de canção que "mora em todos nós e, se fizer sentido, lançamo-la".

Juntamente com 'No Son of Mine', Grohl divulgou ainda uma nota escrita aos fãs, onde reafirma todos os planos que os Foo Fighters tinham antes do início da pandemia.

"Esperámos, e esperámos, e esperámos. Até que percebemos que a música é para ser ouvida, quer seja num festival com 50 mil amigos próximos ou sozinhos num sábado à noite", conta.

Confira aqui 'No Son of Mine', juntamente com a nota de Dave Grohl e o alinhamento de "Medicine at Midnight", já disponível em pré-encomenda:

‘Making A Fire’

‘Shame Shame’

‘Cloudspotter’

‘Waiting On A War’

‘Medicine At Midnight’

‘No Son Of Mine’

‘Holding Poison’

‘Chasing Birds’

‘Love Dies Young’