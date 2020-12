Menos de um mês antes do último concerto de sempre de Freddie Mercury, os Queen atuaram em Budapeste. Foi o único concerto que a banda deu na Hungria e, mais tarde, daria a um origem a um filme, já editado em DVD: "Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest".

Em agosto, os Queen dariam o seu último concerto com Freddie Mercury, em Inglaterra. O concerto em Budapeste foi um dos poucos de bandas rock na Europa do Leste, durante a Guerra Fria.

Alinhamento



One Vision

Tie Your Mother Down

In the Lap of the Gods... Revisited

Seven Seas of Rhye

Tear It Up

A Kind of Magic

Under Pressure

Another One Bites the Dust

Who Wants to Live Forever

I Want to Break Free

Now I'm Here

Love of My Life

Tavaszi szél vizet áraszt

([traditional] cover) (Hungarian folk song)

Is This the World We Created...?

(You're So Square) Baby I Don't Care (Elvis Presley)

Hello Mary Lou (Gene Pitney)

Tutti Frutti (Little Richard)

Bohemian Rhapsody

Hammer to Fall

Crazy Little Thing Called Love



Encore:

Radio Ga Ga



Encore 2:

We Will Rock You

Friends Will Be Friends

We Are the Champions

Este concerto é apresentado em forma de playlist. Veja a lista completa de canções clicando no canto superior direito da janela do Youtube