Em outubro de 2020, Fernando Ribeiro, dos Moonspell, falou ao podcast da BLITZ sobre a importância da música na relação com a sua mulher, a também cantora Sónia Tavares, dos The Gift.

Segundo o vocalista dos Moonspell, há bandas e artistas de que ambos gostam, mas o seu casamento não gira à volta da música. “Eu e a Sónia somos a contradição do 'não se pode amar sem escutar a mesma canção'”, partilhou.

Dando o exemplo de uma artista que não reúne o consenso do casal, Fernando Ribeiro revelou: “A Sónia gosta muito da Lady Gaga. Eu gosto muito do álbum 'Joanne', porque é aquele 'american song', mas não é coisa em que consiga concordar em termos de música e estética. Eu e a Sónia somos um casal feito mais do amor, das relações românticas”.



Ouça a partir da 1h 02m 07s.