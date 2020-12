Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, assina um artigo de opinião para o jornal Nascer do Sol, antigo semanário Sol, onde apela aos líderes políticos portugueses para que "façam de 2021 o ano da cultura para um século".

"Nunca se esqueçam que um povo culto é um povo livre", escreve ainda.

"Temos os hábitos culturais mais baixos da Europa, assim como somos um dos países da União Europeia com menor poder de compra. Mais acesso à cultura resulta num aumento da produtividade e do poder de compra".

O responsável máximo pelo festival NOS Alive afirma ainda que "temos que assumir que as políticas culturais das últimas décadas em Portugal falharam", e clama por "uma mudança radical nas políticas culturais", com maior foco na educação e na valorização das carreiras artísticas.