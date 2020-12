Várias fotos nunca vistas daquele que foi o segundo concerto dos Nirvana em Inglaterra foram partilhadas esta semana por Richard Davis, o autor dos registos, que pensava tê-los perdido.

Ao jornal Manchester Evening News, Richard Davis explicou que encontrou as fotos - tiradas durante um concerto naquela cidade em outubro de 1989 - durante o período de confinamento.

"Durante anos pensei que alguém me tinha roubado os negativos", explicou. "Mas há cerca de dois meses, andava a ver as minhas coisas de miúdo e encontrei-os com as minhas fotos antigas da escola primária".

Veja aqui as imagens:

O concerto na associação de estudantes da Universidade de Manchester, a 24 de outubro de 1989, foi o segundo dos Nirvana em Inglaterra, depois da estreia, um dia antes, na cidade de Newcastle.