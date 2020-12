Os Foo Fighters partilharam um trecho de uma canção nova, a poucas semanas do lançamento do seu novo álbum, "Medicine at Midnight".

O tema, ainda sem título, foi partilhado nas redes sociais com a mensagem "ano novo, música nova".

Para já, a única coisa que se ouve é um coro gospel - dando a entender que os Foo Fighters terão explorado outros géneros musicais além do rock, ao comporem este novo álbum.

Ouça aqui: