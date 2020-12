Salvador Sobral atuou ontem na Casa da Música, no Porto, recebendo dos espectadores um entusiasmado coro de "parabéns a você".

Feliz com o gesto, e também com as muitas mensagens e com os vídeos que os fãs lhe enviaram, Salvador Sobral agradeceu nas redes sociais aos seus admiradores.

"Obrigado a todos os convidados da minha festança ontem, que alegria poder partilhar o meu 31° aniversário com todos vocês. Obrigado também a todos os que mandaram mensagens e vídeos, que overdose de amor!", escreveu Salvador Sobral.

Veja aqui o vídeo partilhado pelo aniversariante, que ontem, 28 de dezembro, fez 31 anos. No mesmo, a banda de Salvador Sobral acompanha os parabéns cantados pelo público.

Salvador Sobral foi um dos convidados do Posto Emissor, o podcast da BLITZ, em 2020. Pode ouvi-lo aqui.